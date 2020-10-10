اللجنة العمانية للبولينج تضع خارطة الطريق لأنشطتها للموسم الحالي والقادم

تلقت دعوة للمشاركة في بطولة السعودية المفتوحة

كتب – بدر الزدجالي:

وضعت اللجنة العمانية للبولينج في اجتماعها الاخيرة بحضور اعضاء اللجنة خارطة طريق لانشطة ومسابقات اللجنة والخطط والبرامج لتطوير وتوسيع رقعة اللعبة في السلطنة وكذلك وضع المنتخبات الوطنية وذلك خلال الاجتماع الاخير الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي برئاسة سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واهمها مناقشة ما تبقى من مسابقات الموسم الحالي الذي شهد توقفا قرابة سبعة اشهر بسبب جائحة كورونا؛ أوقفت خلالها اللجنة انشطتها ومع فتح الانشطة قبل فترة فقد قررت اللجنة استئناف انشطتها وفق اشتراطات صحية على ان تقام بطولة كأس اللجنة للاندية في شهر نوفمبر وهي احدى البطولات الخاصة بالاندية والتي تشهد عادة مشاركة جيدة من الاندية ويتوقع لها مشاركة مماثلة للسنوات الماضية على ان تقام البطولة في مدة اقصاها اسبوع ووسط اجراءات صحية.

وقررت اللجنة كذلك اقامة بطولة مفتوحة للاعبين خلال شهر ديسمبر القادم وهي بطولة يحق خلالها مشاركة جميع اللاعبين الممارسين للعبة وستقام في فترة قصيرة بهدف اعادة التنافس بين اللاعبين.

وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة خطة اللجنة في تطوير اللعبة ونشرها بشكل اوسع والتي سيتم تطبيقها في العام 2021 وتهدف هذه الخطة الى التركيز على جوانب تطوير اللعبة ونشرها من خلال تعزيز المسابقات المحلية والرقي بلاعبي المنتخبات الوطنية وتعزيز مشاركاتهم بما يخدم تحقيق نتائج جيدة للمنتخبات.

وقررت اللجنة في هذا السياق تكثيف بطولات المدارس بمشاركة عدد معين من كل مدرسة واقامة المسابقات والانشطة الخاصة بها لاختيار افضل العناصر لضمها الى صفوف المنتخب الوطني والهدف من ذلك بناء قاعدة اساسية للبولينج وهذا ما قامت به اللجنة في الفترة الاخيرة وهدفنا استكمال هذا المشروع بالاضافة الى تعزيز امكانيات المعلمين من خلال اقامة حلقات العمل في تأهيل اللاعبين واختيارهم وإشراكهم في هذا البرنامج الذي يحتاج الى تعاون الجميع من اجل اختيار افضل العناصر للمنتخبات الوطنية وبناء القاعدة السليمة للعبة.

وتطرق المجلس الى اهمية مشروع وبرنامج المدارس والذي ستشارك فيه المدارس الحكومية والخاصة وستكون البداية من العاصمة مسقط وبعدها الانطلاق في المحافظات وتم كذلك مناقشة مقترح اقامة بطولات وفعاليات للقطاع الخاص بما يخدم بناء علاقة قوية مع القطاع الخاص من خلال اقامة بطولات خاصة للشركات الراغبة باقامة مسابقات خاصة بها سواء بطولات تحمل اسماء الشركات او بطولات خاصة بموظفي الشركات.

واستعرضت اللجنة كذلك خطاب الاتحاد الدولي للبولينج في اقامة الكونجرس العالمي في شهر نوفمبر ومشاركة اللجنة في هذا الاجتماع وابداء المقترحات والاراء، ووقفت اللجنة كذلك على برنامج تدريبات المنتخب الحالية التي تقام بمركز السيب للبولينج بمشاركة منتخبي الرجال والسيدات وفق الخطة التي وضعها المدرب الكوري لي من اجل الاعداد الامثل والجاهزية للاستحقاقات القادمة.

وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة تجديد عقود المدرب الكوري لي مدرب المنتخبات الوطنية وعقود المدربين الوطنيين، حيث أبدت اللجنة موافقتها على ذلك.

ومن جهة اخرى تلقت اللجنة العمانية للبولينج دعوة من الاتحاد السعودي للبولينج للمشاركة في البطولة المفتوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر ان تقام بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 22 الى 24 من الشهر الحالي وهي احدى البطولات التي يقيمها الاتحاد السعودي بهدف تنشيط مسابقاته ودعوته للاعبين الخليجيين الراغبين بالمشاركة.