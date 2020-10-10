هيثم شعبان: لم أتوقع خماسية سيراميكا كليوباترا في المريخ.. واللاعبون نفذوا المطلوب منهم

عبر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه المريخ البورسعيدي اليوم بخمسة أهداف مقابل هدف واقترابه من الصعود للدوري الممتاز.

وقال شعبان عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، المباراة كانت صعبة ولم نتوقع سيناريو المباراة".

وأضاف :"عقب الهدف الأول اعتمدنا على الهجمات المرتدة واللاعبون نفذوها بشكل مميز للغاية وأشكرهم على ما قدموه طوال المباراة".

وتابع :"التوفيق حالفنا في الفرص التي أتيحت لنا وكان هدفنا هو الفوز فقط ودوافعنا كانت أكبر من فريق المريخ".

وواصل :"المباراة كانت سجال حتى إحرازنا الهدف الأول وبدأنا في تغيير طريقة اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة".

وأوضح :"الخطوة هامة للغاية في تحقيق الهدف ونبدأ من اليوم العمل للمباراة المقبلة أمام جمهورية شبين".

وأشار :"رفعنا كافة الضغوط على اللاعبين، والحمد لله توقف كورونا أفادنا في استعادة الأمور مرة أخرى بعدما حدث خلل في منتصف الموسم".

واختتم حديثه قائلا :"أبلغت اللاعبين في بداية الموسم بأنه ليس من الشرط أن يكون الأفضل هو من يصعد ولكن لا بد أن يكون هناك روح مجموعة، وهو ما حدث بالفعل، والحمد لله ثقتنا في اللاعبين واختياراتنا منذ بداية الموسم كانت موفقة للغاية