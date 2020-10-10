هيثم شعبان: لم أتوقع خماسية سيراميكا كليوباترا في المريخ.. واللاعبون نفذوا المطلوب منهم

وقال شعبان عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، المباراة كانت صعبة ولم نتوقع سيناريو المباراة".
وأضاف :"عقب الهدف الأول اعتمدنا على الهجمات المرتدة واللاعبون نفذوها بشكل مميز للغاية وأشكرهم على ما قدموه طوال المباراة".
وواصل :"المباراة كانت سجال حتى إحرازنا الهدف الأول وبدأنا في تغيير طريقة اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة".
وأوضح :"الخطوة هامة للغاية في تحقيق الهدف ونبدأ من اليوم العمل للمباراة المقبلة أمام جمهورية شبين".
وأشار :"رفعنا كافة الضغوط على اللاعبين، والحمد لله توقف كورونا أفادنا في استعادة الأمور مرة أخرى بعدما حدث خلل في منتصف الموسم".
واختتم حديثه قائلا :"أبلغت اللاعبين في بداية الموسم بأنه ليس من الشرط أن يكون الأفضل هو من يصعد ولكن لا بد أن يكون هناك روح مجموعة، وهو ما حدث بالفعل، والحمد لله ثقتنا في اللاعبين واختياراتنا منذ بداية الموسم كانت موفقة للغاية
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