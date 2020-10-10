حكم مصري فى معسكر حكام نصف نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

يبدأ غدا الأحد معسكر إعداد الحكام من قارة إفريقيا المقرر أن تشارك في إدارة مباريات الاندية المشاركة في بطولات الاندية بدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية على أن يستمر حتى يوم 15 من شهر اكتوبر الجاري.
ويلتقى فريق الاهلي نظيره الوداد البيضاوى والزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فيما يلتقى فريق بيراميدز نظيره فريق حوريا كوناكري الغيني فى كأس الكونفيدرالية.
ومن المقرر أن يتم إختيار الأطقم التحكيمية لادارة مباراتي نصف نهائى بدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية ويتواجد حكم واحد مصري ضمن معسكر إعداد الحكام من القارة السمراء وهو الحكم المساعد الدولي محمود ابو الرجال .
ويشارك 33 حكما بواقع 16 للساحة و17 مساعدا منهم 2 من الكاميرون و3 من الجزائر وحكم من جامبيا وحكم من الجابون وإثنين من جنوب إفريقيا ومساعد دولى من مصر وحكم من سيشيل وحكم من إثيوبيا وإثنين من الكونغو وإثنين من المغرب وحكم من زامبيا و4 من السنغال وحكم من بتسوانا وحكم من بورندى وإثنين من كينيا وإثنين من تونس وحكم من تشاد وحكم من السودان وحكم من أنجولا وحكم من جزر القمر وحكم من موزمبيق وحكم من ليسوتو.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن الإبقاء على وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.
يذكر أن تشكيل لجنة الحكام الجديد جاء على النحو التالي:
وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام وأيضا رئيسا للجنة الفنية والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة، وجاءت عضوية لجنة الحكام المعاونة ونظيرتها الفنية على النحو التالي.. جمال صدقي ومحمد فاروق وايمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد وحمدى القاضى ومهند دبا.
ويعتبر عميد الحكام أيمن دجيش الوجه الجديد فى اللجنة الرئيسية بالجبلاية حيث لم يسبق له الانضمام إلى اللجنة فيما تولى بقية الأعضاء عضوية لجنة الحكام العديد من المرات فى وقت سابق.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن الإبقاء على وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.
يذكر أن تشكيل لجنة الحكام الجديد جاء على النحو التالي:
وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام وأيضا رئيسا للجنة الفنية والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة، وجاءت عضوية لجنة الحكام المعاونة ونظيرتها الفنية على النحو التالي.. جمال صدقي ومحمد فاروق وايمن دجيش وفهيم عمر ومجدى رزق وسيد مراد وحمدى القاضى ومهند دبا.
ويعتبر عميد الحكام أيمن دجيش الوجه الجديد فى اللجنة الرئيسية بالجبلاية حيث لم يسبق له الانضمام إلى اللجنة فيما تولى بقية الأعضاء عضوية لجنة الحكام العديد من المرات فى وقت سابق.
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