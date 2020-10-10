حكم مصري فى معسكر حكام نصف نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

يبدأ غدا الأحد معسكر إعداد الحكام من قارة إفريقيا المقرر أن تشارك في إدارة مباريات الاندية المشاركة في بطولات الاندية بدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية على أن يستمر حتى يوم 15 من شهر اكتوبر الجاري.

ويلتقى فريق الاهلي نظيره الوداد البيضاوى والزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فيما يلتقى فريق بيراميدز نظيره فريق حوريا كوناكري الغيني فى كأس الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يتم إختيار الأطقم التحكيمية لادارة مباراتي نصف نهائى بدورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية ويتواجد حكم واحد مصري ضمن معسكر إعداد الحكام من القارة السمراء وهو الحكم المساعد الدولي محمود ابو الرجال .