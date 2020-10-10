الحسم في آخر جولة.. سيراميكا كليوباترا يضرب المريخ بخماسية ويقترب من الصعود للممتاز

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز علي المريخ بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التى أقيمت علي ملعب الفريق البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري القسم الثاني .

سجّل هدف فريق سيراميكا كليوباترا الأول، "شريف دابو" في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، وأُحرز الهدف الثاني عن طريق شادي حسين في الدقيقة 45 من عمر شوط المباراة الأول ، واضاف الثالث أحمد غنيم من ضربة جزاء ، وجاء الهدف الرابع عن طريق شادي حسين ،والخامس سجله شريف دابو .

وكان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بدأ المباراة بتشكيل مكون من "محمود شكري وشريف دابو وأحمد غنيم وطارق سامي ومحمود صقر ووليد عبد المنعم وشادي حسين ومحمد جمال وعاشور الأدهم وضياء قنديل ومحمود نبيل".

ويحتل سيراميكا كليوباترا، صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 42 نقطة ، وصعد بتروجيت للمركز الثاني برصيد 40 نقطة .

وأصبحت المنافسه بين فريق سيراميكا كليوباترا وبتروجيت ويتم حسم الصعود الجولة المقبلة.