سيراميكا كليوباترا يطرق باب الدوري الممتاز.. نتائج وترتيب الجولة الـ 21

انتهت منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة، اليوم السبت، والتى شهدت صراعا شرسا في المراكز المتقدمة؛ لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا، الفوز على المريخ، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق البورسعيدي.

وتعادل فريق الداخلية أمام جمهورية شبين بدون أهداف ليبتعد الأول عن صراع الصعود للدورى الممتاز في حين حقق فريق بتروجيت الفوز علي منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد .

ويحتاج فريق سيراميكا كليوباترا الى الفوز او التعادل المباراة المقبلة امام فريق جمهورية شبين للصعود للدورى الممتاز دون النظر الي نتيجة فريق بتروجيت .