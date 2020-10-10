اختبار "رابيد تيست" لفريق الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود

ويشارك محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالمران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، مرتديًا "قناع واقي" على وجهه.
يأتي ذلك نظرا لتعرض اللاعب للإصابة بكدمة قوية بالأنف بلقاء وادي دجلة الأخير بالدوري.
وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد اسامة، على قيام اللاعب بارتداء القناع، لحمايته منعا لتفاقم الإصابة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.
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