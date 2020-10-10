بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحه 48 ساعة بعد إلحاح اللاعبين حيث كان من المقررحصولهم على راحة 24 ساعه فقط ولكن حاله الإرهاق التى يعيشها اللاعبين والفوز على الاتحاد السكندرى والانفراد بالمركز الخامس أدت الى الموافقة على الراحه .

ومن المقرر أن يعود اللاعبين يوم الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة مصر المقاصه يوم الجمعه المقبل ضمن مباريات الجولة الـ33 للدوري الممتاز.