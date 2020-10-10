مرتضى منصور يتحدى قرارات اللجنة الأولمبية ويحضر مران اللاعبين

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وكان الثنائي قد تغيب عن اللقاء السابق أمام وادي دجلة للإيقاف ، وظهر الثنائي بشكل قوي خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.
يوسف و أنور يؤازران الفريق في مران اليوم
وحرص الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، وحمادة أنور عضو المجلس، على التواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.
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