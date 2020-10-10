مرتضى منصور يتحدى قرارات اللجنة الأولمبية ويحضر مران اللاعبين

حضر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان الثنائي قد تغيب عن اللقاء السابق أمام وادي دجلة للإيقاف ، وظهر الثنائي بشكل قوي خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

يوسف و أنور يؤازران الفريق في مران اليوم

وحرص الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، وحمادة أنور عضو المجلس، على التواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

جاء ذلك من أجل مؤازرة الفريق استعدادا للفترة المقبلة والتي تشهد العديد من المواجهات الهامة بالدوري و الكأس ومنافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.