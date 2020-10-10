هل يطبق الـ var في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني؟.. الجبلاية تجيب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، حقيقة تطبيق تقنية الفيديو ، المعروفة بالـ var ، فى مباريات الجولة الأخيرة ، ضمن منافسات مجموعة بحري ، بدوري القسم الثاني.

وقال المصدر ذاته إن ما يتردد عن تطبيق تقنية الفيديو الـ var فى مبارة غزل المحلة والاولمبى المقرر إقامتها فى الإسكندرية وبلديه المحله وفاركو ضمن منافسات الجولة الأخيرة بمجموعة بحرى بدورى القسم الثاني عار تماما من الصحة.