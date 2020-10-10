المصري البورسعيدي يدعو الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 6 نوفمبر

اعلن النادى المصرى دعوة الجمعية العمومية ( العادية ) يوم الجمعة الموافق السادس من نوفمبر المقبل وذلك بالمقر الرئيسي بإستاد النادي المصري، وذلك طبقًا لاحكام قانون الرياضة رقم ( 71 ) لسنة 2017م ولائحة النظام الاساسى للنادى المصرى رقم 76 لسنة 2017م بشأن أجراءات عقد أجتماع الجمعية العمومية العادية



وأكد اللواء محمود المر المدير التنفيذى للنادى ان مجلس إدارة النادي المصري وجه الدعوة لأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور أجتماع الجمعية العمومية

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وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتي :ـــــ

• التصديق على المحضر السابق .

• أعتماد تقرير النشاط عن العام المنتهى فى الثلاثين من يونيو عام 2020 ، وعرض خطة النشاط المقترحة.

• إعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادى عن الفترة من الأول من يوليو عام 2019 حتى الثلاثين من يونيو عام 2020.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى من الأول من يوليو عام 2020 حتى الثلاثين من يونيو عام 2021.

• إعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .

• مايستجد من أعمال.



• وتكون إجراءات الجمعية العمومية على النحو التالى :ـ

– يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين للإشراف على إنعقاد الجمعية العمومية وإخطار اللجنة الاوليمبية المصرية .

– يكون الحضور بالكشوفات المعدة لذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءًا

– يتعين على كل عضوًا أن يثبت تحقيق الشخصية بالكارنيه الخاص بالعضوية العاملة للنادي وبطاقة الرقم القومي

– وفى الساعة السابعة مساءًا موعد الجمعية العمومية يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى اكتمال نصاب الحضور من عدمه ويكون أكتمال النصاب بحضور ألف عضو على الاقل ممن لهم حق الحضور .

– يشترط عقد الجمعية العمومية لبدء الأجتماع صحيحًا آلا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين بدء بهم الإجتماع صحيحًا فأذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يفوض مجلس الإدارة فى باقى بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التى لم يصدر قرار بشأنها ماعدا بند الميزانية والحساب الختامى فيرسل إلي الجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلي الجهاز المركزى للمحاسبات .

– فى حال عدم اكتمال النصاب يكلف مجلس الادارة إختصاصات الجمعية العمومية عدا بند الميزانية والحساب الختامى فيرسل إلي الجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلي الجهاز المركزى للمحاسبات

– فى حال أكتمال النصاب يتم بدء إجراءات الجمعية العمومية والنظر في جدول أعمال الجمعية .

– وفى حالة عدم الموافقة على الميزانية العمومية للنادي يتم تحويلها إلي الجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلي الجهاز المركزى للمحاسبات

– يغلق باب سداد العضوية العاملة في يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر الحالي أي قبل خمسة عشر يومًا من تاريخ عقد الجمعية العمومية.