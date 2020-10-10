وأكد المدير الفنى أن الجهاز الفنى سيحرص على منح وإعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال المرحلة السابقة تقديرا لروحهم العالية وإلتزامهم فى التدريب وثقة فى قدراتهم على تمثيل أسوان حتى تكتمل الصورة للجهاز الفنى لقوام وقائمة الفريق فى المستقبل .
ووجه كشرى الشكرة لمجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء/ أحمد سليمان والدعم والمساندة الهدوء الذى حظى به الفريق طوال مشوار الدور الثانى .
وهنأ المدير الفنى جماهير أسوان الداعمة للفريق على البقاء المستحق بالدورى الممتاز .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسوان يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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