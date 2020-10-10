وقاد جوزيه بيدرو مدرب الأحمال هذه المجموعة ، حيث أدي اللاعبون بأداء فقرات بدنية وتأهيلية من خلالها .
وجاء قرار باتشيكو بهذه الفقرة وذلك لمعالجة الإرهاق البدني لهؤلاء اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة.
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو سفر الفريق، إلي الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأحد، للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.
ويواجه الزمالك فريق حرس الحدود مساء الإثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير، مساء غد بالإسكندرية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقرة بدنية خاصة لسباعي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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