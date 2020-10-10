أباتشي ضل الطريق.. شيكابالا لاعب بدرجة مشاغب خارج المستطيل الأخضر

رغم نجومية محمود عبدالرازق " شيكابالا" لاعب نادى الزمالك وشعبيته الجارفة بين جماهير القلعة البيضاء إلا أن أزماته خارج المستطيل الأخضر طغت على الساحة والوسط الكروى.

الأباتشي الذى ضل الطريق بات عنوان الأزمات واختلاق المشاكل مع الرياضيين بل وتخطت رحاها إلى نجوم الفن والجماهير فى سلسلة من الخروج عن النص.

أزمة شيكابالا مع الفنان أحمد فهمي التى نشبت مساء أمس الجمعة ليست الأخيرة حيث يعتبر أحد الممثلين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، ويحرص على حضور مباريات القلعة الحمراء ورغم تمتع الثنائى بالصداقة الوطيدة إلا أن خناقة الفرح التى جمعتهما تصدرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

دوت الخليج يسلط الضوء على أزمات الأباتشي محمود عبدالرازق الشهير بـ "شيكابالا" خارج المستطيل الأخضر.

الكوفية والوايت نايتس

بدأت الأزمة بمشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا مع الوايت نايتس في وداع لاعب الفريق المحترف لبازل السويسري عمر جابر وإشعاله للمشاريخ وظهوره بالكوفية الخاصة بالرابطة. الأمر الذى جعل المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يعلن إيقاف شيكابالا وسحب شارة القيادة منه وعرضه للبيع مؤكدا أنه لن يكمل عقده بصفوف الفريق الأبيض. فخ رامز