أباتشي ضل الطريق.. شيكابالا لاعب بدرجة مشاغب خارج المستطيل الأخضر

الكوفية والوايت نايتس
بدأت الأزمة بمشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا مع الوايت نايتس في وداع لاعب الفريق المحترف لبازل السويسري عمر جابر وإشعاله للمشاريخ وظهوره بالكوفية الخاصة بالرابطة.
الأمر الذى جعل المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يعلن إيقاف شيكابالا وسحب شارة القيادة منه وعرضه للبيع مؤكدا أنه لن يكمل عقده بصفوف الفريق الأبيض.
فخ رامز
وعندما شعر شيكابالا أنه وقع في مقلب، أخذ يردد عبارة: "لو اللي في دماغي ده طلع صح هزعلكوا"، ثم التقطته الكاميرا وهو يبدأ في خلع الخاتم والأساور التي كانت يرتديها مما يدل على إنه كشف المقلب وعندما زاد رامز جلال في التحدث باللغة الغريبة المدعي إنها اسباني، تأكد شيكابالا أن الأمر مقلب خاصة لأنه سأل: "هو ده اسباني؟".
وازداد الأمر سوءا عندما رفض شيكابالا أن يركب الزلاجة للمرة الثانية ليذهب إلى الاستاد، ثم قال له مجدي عبد الغني: "اركب جنب الست؟" فرد عليه: "ست مين؟" وبدأ شيكابالا يفقد أعصابه تدريجيًا حتى قال رامز جلال: "ده بتاعت ربنا" فأنهال اللاعب بالضرب على أحد العاملين، ليتدخل سريعًا رامز جلال طالبًا منه التوقف والنيل منه هو لأنه المسئول عن المقلب.
خناقة الأباتشي والفنان
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