الرياضة

أباتشي ضل الطريق.. شيكابالا لاعب بدرجة مشاغب خارج المستطيل الأخضر

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رغم نجومية محمود عبدالرازق " شيكابالا" لاعب نادى الزمالك وشعبيته الجارفة بين جماهير القلعة البيضاء إلا أن أزماته خارج المستطيل الأخضر طغت على الساحة والوسط الكروى.
الأباتشي الذى ضل الطريق بات عنوان الأزمات واختلاق المشاكل مع الرياضيين بل وتخطت رحاها إلى نجوم الفن والجماهير فى سلسلة من الخروج عن النص.

  

أزمة شيكابالا مع الفنان أحمد فهمي التى نشبت مساء أمس الجمعة ليست الأخيرة حيث يعتبر أحد الممثلين المعروفين بانتمائهم للنادي الأهلي، ويحرص على حضور مباريات القلعة الحمراء ورغم تمتع الثنائى بالصداقة الوطيدة إلا أن خناقة الفرح التى جمعتهما تصدرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
دوت الخليج يسلط الضوء على أزمات الأباتشي محمود عبدالرازق الشهير بـ "شيكابالا" خارج المستطيل الأخضر. 

الكوفية والوايت نايتس

بدأت الأزمة بمشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا مع الوايت نايتس في وداع لاعب الفريق المحترف لبازل السويسري عمر جابر وإشعاله للمشاريخ وظهوره بالكوفية الخاصة بالرابطة.

الأمر الذى جعل المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يعلن إيقاف شيكابالا وسحب شارة القيادة منه وعرضه للبيع مؤكدا أنه لن يكمل عقده بصفوف الفريق الأبيض.

فخ رامز

كشف اللاعب محمود عبد الرازق الشهير بـ شيكابالا مقلب رامز جلال الذى تم عرضه فى شهر رمضان المعظم تحت عنوان "رامز تحت الصفر"، ليغضب بشدة من وقوعه في فخه ويقوم بضرب أحد العاملين في البرنامج وتداول رواد مواقع التواصل مقطعًا بعد انتهاء حلقة شيكابالا في "رامز تحت الصفر"، ظهر فيها كيف اكتشف المقلب سريعًا بعد أخطاء رامز جلال.
بدأ الأمر لحظة دخول رامز جلال المتنكر في زي ايزابيلا كوبر شقيقة المدرب هيكتور، فجاءت نظرات شيكابالا لها بأنه غير مصدق أما الأمر الذي دفع شيكابالا للتأكد من إنه في مقلب، عندما سأل مجدي عبد الغني ايزابيلا عن متى بدأ كوبر يحب كرة القدم؟ وهنا استرسل رامز جلال في الرد ليقول: "هيكتور كوبر كان بيلعب كورة في صغره في الشارع".

وعندما شعر شيكابالا أنه وقع في مقلب، أخذ يردد عبارة: "لو اللي في دماغي ده طلع صح هزعلكوا"، ثم التقطته الكاميرا وهو يبدأ في خلع الخاتم والأساور التي كانت يرتديها مما يدل على إنه كشف المقلب وعندما زاد رامز جلال في التحدث باللغة الغريبة المدعي إنها اسباني، تأكد شيكابالا أن الأمر مقلب خاصة لأنه سأل: "هو ده اسباني؟".

وازداد الأمر سوءا عندما رفض شيكابالا أن يركب الزلاجة للمرة الثانية ليذهب إلى الاستاد، ثم قال له مجدي عبد الغني: "اركب جنب الست؟" فرد عليه: "ست مين؟" وبدأ شيكابالا يفقد أعصابه تدريجيًا حتى قال رامز جلال: "ده بتاعت ربنا" فأنهال اللاعب بالضرب على أحد العاملين، ليتدخل سريعًا رامز جلال طالبًا منه التوقف والنيل منه هو لأنه المسئول عن المقلب.

خناقة الأباتشي والفنان

وظهر في مقطع الفيديو، أحمد فهمي بصحبة مصطفى سيف العماري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق - الذي اصطحبه إلى شيكابالا لتسوية الخلاف بينهما، فبادر «فهمي» بمصافحة الأخير واحتضانه موجهًا له كلمات عتاب في أذنه بعيدًا عن ضجيج أغاني حفل الزفاف.

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