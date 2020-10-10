على رأسها عبدالله السعيد وأنطوي.. إعلان قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا على النادي الأهلي في الثامنة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة ٣٣ من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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