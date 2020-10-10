كافاني: مانشستر فرصة للتواجد في الدوري الإنجليزي

أعلن لاعب مانشستر يونايد إديسون كافاني عن أسباب إختياره للشياطين الحمر وتفضيلهم عن باقي العروض المقدمة إليه.
ونادي الشياطين الحمر أعلن في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضي، حسمه صفقة كافاني، حيث تعاقد مع اللاعب مجانًا، إثر نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان.
وتحدث مهاجم منتخب الأوروجواي بشأن ما دفعه إلى الموافقة على عرض اليونايتد، بقوله، لموقع النادي الرسمي: "أظهر مانشستر يونايتد ثقته بي من خلال رغبتهم في ضمي، لذا كنت حريصًا على الانضمام لهذا النادي العظيم".
وتابع: "إنها أيضًا فرصة للتواجد في الدوري الإنجليزي، إنه دوري جذاب، ومن بين أفضل المنافسات في العالم".
وأتم حديثه في هذا السياق: "شرف كبير لي أن أتواجد هنا، وتحدٍ جديد، لا أستطيع الانتظار حتى أشارك في الدوري الإنجليزي، لقد كنت محظوظًا بخوضي مواجهات عديدة ضد فرق إنجليزية، لكن الآن، حان وقت اللعب كل أسبوع ضدهم".
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