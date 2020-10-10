الدوري المصري.. طلائع الجيش يتقدم على مصر المقاصة 1-0 في الشوط الأول

إنتهت احداث الشوط الاول بتقدم طلائع الجيش علي مصر المقاصة بهدف دون رد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستاد جهاز الرياضي العسكري فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف طلائع الجيش في الدقيقة 22 عن طريق كريم طارق بعدما قام أحمد كابوريا بإرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد سمير من داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني بتمريرة لكريم طارق على القائم الأخر فاستلم الأخير الكرة ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وتلقي صلاح أمين بطاقة صفراء لتعمده ضرب المنافس بدون كرة فى الدقيقة 37 .

ويحتل فريق طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة ، بينما جاء مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 40 نقطة .