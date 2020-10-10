وجاء هدف طلائع الجيش في الدقيقة 22 عن طريق كريم طارق بعدما قام أحمد كابوريا بإرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد سمير من داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني بتمريرة لكريم طارق على القائم الأخر فاستلم الأخير الكرة ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.
وتلقي صلاح أمين بطاقة صفراء لتعمده ضرب المنافس بدون كرة فى الدقيقة 37 .
ويحتل فريق طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة ، بينما جاء مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 40 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري المصري.. طلائع الجيش يتقدم على مصر المقاصة 1-0 في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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