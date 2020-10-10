لقاء الحريفة.. وائل رياض فى إطلالة رياضية مع محمد صلاح.. شاهد

شارك وائل رياض نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الأولمبى الحالى، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر وائل رياض بصحبة نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح خلال أحد تجمعات المنتخب، نالت إعجاب متابعيه.

وتسببت الإصابات المتتالية لشيتوس فى إبعاده عن الأهلي ليلعب بعدها لأندية حرس الحدود والاتصالات والجونة بعد الرحيل عن الأهلى ليتجه للعمل الإعلامى ثم التدريب ، حيث يتواجد حاليا مدربا لمنتخب مصر الأوليمبي وحصل معهم على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر خلال نوفمبر 2019 ، والتأهل لاوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو 2021.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم إستعدادًا لمواجهة بيراميدز مساء غد في المرحلة الــ33 من منافسات مسابقة الدوري.

ويختتم الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد ضمن فعاليات المرحلة ال33 من منافسات مسابقة الدوري.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الـ32 لبطولة الدوري التي توّج بها الفريق مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.