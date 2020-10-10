دي بروين ينتقد زحام جدول المباريات مع ناديه والمنتخب

وجه كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي انتقاد شديد اللهجة بسبب ازدحام جدول مبارياته سواء مع المنتخب أو النادي.

وقال دي بروين في مؤتمر صحفي "ألعب بشكل متواصل بدون راحة لعامين. لكن لا أحد يستمع للاعبين".

وتعادلت بلجيكا 1-1 مع ساحل العاج يوم الخميس ثم ستخرج لمواجهة أيسلندا في دوري الأمم يوم الأربعاء قبل أن يعود دي بروين لخوض مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.

وقال دي بروين: "أشعر بالقلق في بعض الأحيان خاصة عندما أنظر إلى وضعي الشخصي اكتفيت بثمانية أو تسعة أيام راحة في الصيف".

وزاد: "لم أستطع الذهاب في عطلة لأن زوجتي كانت حاملا في ذلك الوقت لذا لم استمتع بعطلة ولو استمر الموسم بهذا الشكل فهذا يعني أنني ألعب لعامين بدون راحة".

وأضاف: "الأمر يؤثر عليك خاصة من الناحية الذهنية. أعتقد أن مثل الجميع يجب الحصول على عطلة للراحة والجسم بحاجة للتعافي".

وتابع: "أعلم أن الجميع يقولون: أنت تكسب الكثير من المال ويجب عليك التعامل مع الأمر. هكذا تسير الأمور أتعامل مع الأمر لكن أرى الكثير من الإصابات المقبلة".

وأوضح دي بروين أنه بحاجة لمناقشة تجديد عقده مع سيتي في أسرع وقت ممكن.

وأبلغ الصحفيين: "أنا سعيد في مانشستر. أنا منفتح على المفاوضات لكن حتى الآن لم أتحدث مع سيتي".