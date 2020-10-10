وصول طاقم حكام ودية تونس والسودان إلى القاهرة

عاد اليوم السبت إلى القاهرة، الطاقم المصري الدولي بقيادة الدولي إبراهيم نورالدين ، الذي أدار مباراة تونس والسودان "الودية"، أمس الجمعة قادما من تونس.

ويتكون الطاقم المصري للحكام من.. ابراهيم نورالدين وهانى عبدالفتاح ويوسف البساطى وادار المباراة الودية التى أقيمت اليوم بين منتخب تونس ومنتخب السودان باستاد رادس وانتهت بثلاثية نظيفة .

وعاون الطاقم الحكم الدولى التونسي يوسف السرايري وراقب المباراة الحكم الدولى السابق مراد الدعمى.

وجاء ظهور نورالدين هو الأول للحكام الدوليين المصريين منذ شهر مارس وايقاف النشاط الرياضي بدول الاتحاد الافريقي بسبب فيروس كورونا.

واكتسح المنتخب التونسي نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل.

أهداف المباراة جاءت جميعا في الشوط الأول عن طريق سيف الدين الخاوي في الدقيقة 17 وعلي معلول في الدقيقة 25 وأنيس بن سلمان في الدقيقة 35.

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في المباراة بالكامل، فيما تواجد فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، وسيف الدين الجزيري مهاجم نادي المقاولون العرب على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - برون - علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري - سليماني - بن محمد - حمزة رفيعة - سيف الدين الخاوي

خط الهجوم: وهبي الخزري