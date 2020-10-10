إعلان موعد ظهور جاريث بيل لأول مرة مع توتنهام فى الدوري الإنجليزي

كشف جوزيه مورينو المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن موعد اللقاء الأول للويلزي جاريث بيل والمنتقل على سبيل الإعارة لمدة عام مع السبيرز.

ونجح السبيرز، في الحصول على خدمات بيل من نادي العاصمة الإسبانية مدريد، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد فقط، لكنه لم يشارك بعد بسبب إصابته، بينما ظهر أخيرًا في تدريبات فريقه الجماعية.

وحسب شبكة فوتبول لندن البريطانية، أشاد المدرب البرتغالي بمدى جاهزية بيل البدنية، حيث حظي الويلزي بإعجابه بعد أن شارك في المران بصورة جيدة.

الشبكة أوضحت أن بيل قد يشارك أساسيًا في مباراة فريقه القادمة، ضد ويست هام يونايتد، بالدوري الإنجليزي.

ويعيش توتنهام أيامًا رائعة، خاصة أنه نجح في تحقيق انتصار مذهل ضد مانشستر يونايتد بالجولة الماضية من البريميرليج، حيث فاز بستة أهداف مقابل هدف وحيد.