أخبار الأهلي.. بشرى لجماهير النادي قبل دوري الأبطال.. قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز

نشر موقع دوت الخليج مجموعة من أخبار الأهلي والتى نرصد لكم أبرزها الآن.

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أثبتت التجربة المغربية نجاحها في مسابقة الدوري المصري مؤخرًا، خصوصا في أندية الأهلي والزمالك.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.