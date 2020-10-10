أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يتحدى اللجنة الأولمبية.. الفيفا يغرم الأبيض مليون يورو.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

أكدت تقارير صحفية برتغالية عن تغريم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نادى الزمالك، مبلغ مليون يورو، لصالح نادى ماريتيمو البرتغالى، لعدم سداده قيمة ضم اللاعب محمد إبراهيم، خلال موسم 2014.

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو سفر الفريق، إلي الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأحد، للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

خصص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول للزمالك ، فقرة بدنية خاصة لسباعي الزمالك.. طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالغني وكاسونجو ومصطفي محمد وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

حضر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، جلسة فنية مطولة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لتحليل "الرابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وهذا على هامش مران الفريق الابيض المقام حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.