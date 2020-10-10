انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد صلاح بطل خارج الملعب أيضًا.. “يتدخل لإنقاذ متشرد ويتصدى لمتنمرين” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام البريطانية وسم “صلاح بطل خارج الملعب أيضا” وذلك بعد موقف إنساني عظيم للنجم المصري محمد صلاح، وثقته كاميرات المراقبة بإحدى محطات الوقود، وهو يتصدى لمجموعة من الشباب كانوا يتنمرون على متشرد.

فقد نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا عن موقف إنساني رائع قام به محمد صلاح أثناء تواجده بإحدى محطات الوقود، حيث أظهرت كاميرات المراقبة محمد صلاح وهو يترجل من سيارته ليتصدى لمجموعة من الرجال كانوا يتنمرون على متشرد كبير في السن، يدعى ديفيد غريغ، يبلغ 50 عاما، وقال ديفيد غريغ في تصريحاته لصحيفة الصن البريطانية انه كان يتعرض لمضايقات والسخرية من الشباب، حيث كانوا يشتمونني و يسخرون منى و يسألوني لماذا لا اعمل بدلا من التسول.

كما قال غريغ للصحيفة أن محمد صلاح كان رائعا معه، فقد نزل من سيارته لدفاع عنه، وانه لم يصدق ما حدث، حيث اقترب صلاح من الشباب وقال لهم :

” انه من الممكن أن يكونوا مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات”

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وتابع ديفيد غريغ في تصريحاته بان محمد صلاح قد منحه مئة جنية استرليني، وانه بطل حقيقي وأتمني أن اشكره، و أوضح تقرير صحيفة الصن البريطانية أن ديفيد غريغ بلا مأوى منذ اكثر من 6 سنوات، وانه يعيش في شوارع ليفربول.