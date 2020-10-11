إسبانيا تهزم سويسرا وتتصدر مجموعتها
هز ميكل أويارزابال الشباك مبكرا ليقود إسبانيا لفوز باهت 1-صفر على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم السبت ويبقي بلاده على قمة مجموعتها.
وسجل مهاجم ريال سوسيداد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 14 بعد أن حاول المنتخب السويسري الخروج بالكرة من الخلف لكنه فشل على نحو مروع، ليسجل أويارزابال بسهولة.
وأضاع أنسو فاتي لاعب برشلونة الشاب وأويارزابال المزيد من الفرص ليفشل فريق المدرب لويس إنريكي في زيادة النتيجة.
وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في القسم الأول من الدوري برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن ألمانيا التي هزمت أوكرانيا 2-1.
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