استعدادا للمصري.. طلعت يوسف يختار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:
عماد السيد و عمرو خليل ومحمود شعبان و خالد الغندور واسلام جمال ومروان النجار و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب وأحمد نبيل مانجه وهشام محمد وأحمد راشد و محمد الصباحى ويوسف حسن وأيمن غباشى ورزاق سيسيه و خالد قمر وعادل نيمار وإيمانويل أوكوى عبد الغنى محمد و مروان عطية وأحمد رفعت .
ويغيب عن اللقاء كل من محمود الزنفلي وأسامة العزب وبلال السيد وعمر الميداني ومحمود رزق ومحمد أنور .
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