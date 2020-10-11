أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

- طالب حمادة شادي منسق الرعاية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولى اللجنة الأوليمبية بإثبات مدى صحة رفض "الكاف" رسالة واردة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أو تقديم الاعتذار.

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.