اتحاد الكرة: إعلان اللائحة الجديدة خلال أيام وانطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر

وأضاف وليد العطار في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه سيتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدي عقب تطبيق اللائحة بشكل نهائي .
وأوضح وليد العطار أنه سيتم الإعلان عن موعد آخر مباراة بالدوري المصري لهذا الموسم خلال الأيام المقبلة ، مضيفا أنه سيتم انطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر المقبل .
وأردف: "سيتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للتصويت على اللائحة الجديدة والدعوة لجمعية عمومية عادية قبل 30 أكتوبر صعب للغاية ".
وينشر "دوت الخليج" أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:
١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.
2- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.
٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات بمنصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.
٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.
٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.
٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.
٧ - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.
وينشر "دوت الخليج" أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:
١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.
2- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.
٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات بمنصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.
٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.
٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.
٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.
٧ - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة: إعلان اللائحة الجديدة خلال أيام وانطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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