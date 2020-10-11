ديديه جوميز: لا أتحمل وحدي تراجع نتائج الإسماعيلي

وتابع: "خسرت مبارتين فقط من أصل 8 مباريات وفترتي لم تكن سيئة والإسماعيلي يعاني من عدم التوفيق في الوقت الجاري".
وأشار إلى أن الأزمة في نادي الإسماعيلي هي أن لاعبيه صغار في السن ويعانوا من أزمات في الوسط والدفاع، قائلا: "لا أرغب التعليق على الجهاز الفني الحالي، ولاعبيه يفقدون الخبرة بسبب عامل السن".
ويستأنف الإسماعيلي تدريباته غد الأحد إستعدادًا لمواجهة أسوان الخميس المقبل في الدوري. وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٣٨ محتلًا المركز الـ ٩ بترتيب جدول الدوري العام.
وحقق فريق المصري الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
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