كريم طارق: لم أحسم مصيري تجاه عروض الأهلي والزمالك وبيراميدز.. فيديو

أكد كريم طارق لاعب نادي بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش، أن عقده مع بتروجت ممتد لمدة موسم قادم عقب الموسم الحالي.

وأشار طارق في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، إلى أنه تلقى عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الفترة الجارية، ولكنه مازال لم يحسم مصيره بعد.

وتابع أنه يريد الانتقال لنادي جماهيري في الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الطلائع.

وأضاف أن هدفه الأساسي الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل والاستمرار في القوام الأساسي، مشيرا إلى أنه سيناقش خطوته المقبلة مع مسئولي بتروجت الفترة المقبلة .