كريم يحيى ينفي الرحيل عن سموحة

لاعب النادي الأهلي المعار لنادي سموحة رحيله عن الفريق بسبب خلاف مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول .



وقال كريم يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": "هناك من يحاول التأثير على نادي سموحة من خلال نشر بعض الشائعات". وتابع:" علاقتي مع أحمد سامي جيدة ولايوجد خلافات وأمل في التواجد داخل نادي سموحة في حال عدم العودة لصفوف النادي الأهلي ".

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحه 48 ساعة بعد إلحاح اللاعبين حيث كان من المقررحصولهم على راحة 24 ساعه فقط ولكن حاله الإرهاق التى يعيشها اللاعبين والفوز على الاتحاد السكندرى والانفراد بالمركز الخامس أدت الى الموافقة على الراحه . ومن المقرر أن يعود اللاعبين يوم الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة مصر المقاصه يوم الجمعه المقبل ضمن مباريات الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

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