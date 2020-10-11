المصري: اتحاد الكرة لم يقف معنا والمنتخب ظلم مسعود.. فيديو

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن الفريق البورسعيدي يواجه أزمات كبيرة مؤخرا.

وقال هاشم خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "ترتيب الفريق لا يليق به، واجهنا ازمات مؤخرا لم يراها احد من قبل.

وأردف: لم نجد أي تعاطف معنا من قبل اتحاد الكرة وقت اصابة معظم اللاعبين بكورونا، مؤكدا أن أزمة القيد أيضا منعتهم من التعاقد مع لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق.

وانتقل بالحديث على احمد مسعود حارس الفريق، مشيرا إلى أنه مميز للغاية وعدم انضمامه للمنتخب ظلم له، لافتا إلى أن الفريق لم يلق أي دعم مادي خلال الفترة الأخيرة.