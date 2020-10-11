أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن الفريق البورسعيدي يواجه أزمات كبيرة مؤخرا.
وقال هاشم خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "ترتيب الفريق لا يليق به، واجهنا ازمات مؤخرا لم يراها احد من قبل.
وأردف: لم نجد أي تعاطف معنا من قبل اتحاد الكرة وقت اصابة معظم اللاعبين بكورونا، مؤكدا أن أزمة القيد أيضا منعتهم من التعاقد مع لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق.
وانتقل بالحديث على احمد مسعود حارس الفريق، مشيرا إلى أنه مميز للغاية وعدم انضمامه للمنتخب ظلم له، لافتا إلى أن الفريق لم يلق أي دعم مادي خلال الفترة الأخيرة.
وحقق فريق المصري الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 9 بـ 39 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصري: اتحاد الكرة لم يقف معنا والمنتخب ظلم مسعود.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.