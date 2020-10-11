الأهلي البطل يواجه بيراميدز وبيده زمام أمور المركز الثاني .. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف

يواجه النادي الأهلي منافسه بيراميدز في مباراة من العيار الثقيل اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

الأهلي يدخل المباراة متصدر ترتيب المسابقة ومتوجًا بطلًا لها برصيد 85 نقطة، بفارق 20 نقطة عن الزمالك قبل خصم ثلاث نقاط من رصيده بقرار من اتحاد الكرة المصري.

أما بيراميدز فيتواجد في المرتبة الثالثة بالدوري المصري برصيد 63 نقطة، ويطمح للتقدم إلى وصافة الترتيب في المسابقة التي شارفت على النهاية.

الزمالك ينتظر نتيجة مباراة الأهلي مع بيراميدز ويضع يده على قلبه، قبل مواجهته ضد حرس الحدود غدًا، الإثنين، لمعرفة مصيره في الترتيب قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة.

وعلى الرغم من تتويج الأهلي بشكل رسمي بلقب الدوري المصري، إلا أن أهمية المباراة تكمن في كونها حاسمة بشكل كبير لمن يمثل مصر في الموسم المقبل من دوري أبطال أفريقيا إلى جانب القلعة الحمراء.

فوز الأهلي على بيراميدز سيمنح الزمالك فرصة أكبر للتواجد في المركز الثاني بالدوري قبل مواجهته مع الحدود، حتى بعد خصم النقاط بمجرد انتهاء البطولة.

ولكن يوجد سيناريو مختلف وهو نهاية مباراة اليوم بالتعادل، فستجعل المنافسة بين بيراميدز والزمالك مؤجلة حتى الجولة الأخيرة، نظرًا لفارق النقاط الضئيل بينهما.

انتصار بيراميدز على الأهلي في اللقاء سيضعه وصيفًا للمسابقة بنسبة تفوق حظوظ الزمالك بكثير في الوصول لهذا المركز، مع ملاحظة مواجهته للمقاولون العرب في الجولة الختامية.

ويدخل بيراميدز اللقاء بقائمة شبه مكتملة لا يغيب عنها من العناصر الأساسية سوى أحمد الشناوي، في ظل تواجد عبد الله السعيد وجون أنطوي.

أما الأهلي فأعلن قائمته التي تشهد غياب مروان محسن مهاجم الفريق وكذلك محمد الشناوي الحارس المصاب، مع الاعتماد على بعض العناصر الشابه كما العادة في اللقاءات الماضية.