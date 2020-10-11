علاء نبيل: طاهر محمد طاهر هيقعد كهربا وحسين الشحات على دكة الأهلي

وأردف: "طاهر محمد طاهر سيتفوق وسيلعب على كل اللاعبين الموجودين في مركز الجناح وهم حسين الشحات وكهربا وهيلعب عليهم وهيقعدهم دكة".
واستطرد: "الأهلي خسر رمضان صبحي ورحيله سيحدث فارق كبير في صفوف القلعة الحمراء".
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة ويأتي خلفه الزمالك برصيد 65 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة .
وارتفع رصيد المقاولون العرب الي النقطة 53 فى المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد طنطا متذيل الدوري الي النقطة 19 وهبط للدرجة الثانية رسميا .
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