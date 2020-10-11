المصري: تعاقدنا مع 5 لاعبين.. وهذا موقفنا من إسلام عيسى وإيفونا.. فيديو

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن إدارة الفريق ترحب بعودة إسلام عيسى مرة أخرى.
وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "المصري يرحب بعودة إسلام عيسى مرة أخرى إذا أراد ذلك، كما تعاقدنا مع 5 لاعبين لتدعيم الفريق بالموسم المقبل".
وعن إيفونا قال: "هناك العديد من اللاعبين المطروحين للانضمام إلى الفريق وصلوا إلى 15 لاعبا، سنعرضهم على لجنة التعاقدات لنرى موقفهم".
وأضاف: "تعلمنا الدرس وعندنا أخطاء نعالجها، ولا يوجد أي نادي ليس به أخطاء حاليا".
وحقق فريق المصري الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 9 بـ 39 نقطة.
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