أحمد عيد عبد الملك: بيخرجونا عن تركيزنا لعدم تحقيق حلم النجمة السادسة

هاجم احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق قرار اللجنة الأولمبية بعمل جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك بحد أقصى 30 أكتوبر.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "‏بقالنا أسبوع داخلين في صراعات من كل الجهات سواء إدارة أو لاعيبة أو جماهير علي السوشيال ميديا والكل ناجح أنه يخرجنا عن تركيزنا لتحقيق حلم كل زملكاوي النجمة السادسة اتركوا الخلافات، وركزوا في الدعم وافتكروا توحد كل الجبهات الزمالكاوية في فبراير بعد ٨ ايام البداية في المغرب.. اتحدوا".

وتابع: "‏بتمني من كل الصفحات الكبيرة المنتمية للزمالك علي السوشيال ميديا وجماهير نادي الزمالك وكباتن النادي الكبار والفنانين والاعلاميين المساندين لنادي الزمالك الدعم المعنوي للفرقة في الاسبوع ده وان شاء الله حلمنا يتحقق ".

وحضر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جزءا من مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وكان الثنائي قد تغيب عن اللقاء السابق أمام وادي دجلة للإيقاف ، وظهر الثنائي بشكل قوي خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

يوسف و أنور يؤازران الفريق في مران اليوم

وحرص الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، وحمادة أنور عضو المجلس، على التواجد بمران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

جاء ذلك من أجل مؤازرة الفريق استعدادا للفترة المقبلة والتي تشهد العديد من المواجهات الهامة بالدوري و الكأس ومنافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري الممتاز.