موعد مباراة إيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

يستضيف منتخب بولندا نظيره الإيطالي في مباراة قوية ستقام، اليوم الأحد، في إطار مواجهات دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي المباراة بين إيطاليا وبولندا ضمن منافسات مواجهات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

يدخل المنتخب الإيطالي المباراة وهو لديه أربع نقاط في الصدارة، وبولندا في المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم منتخب هولندا ثالثًا بثلاث نقاط أيضًا، ويتذيل منتخب البوسنة والهرسك المجموعة بنقطة واحدة.

موعد مباراة إيطاليا وبولندا

تنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وبولندا

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.

معلق مباراة إيطاليا وبولندا

يعلق على المباراة علي محمد علي.

تشكيل إيطاليا المتوقع ضد بولندا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي أمبوزيو، بونوتشي، أتشيربي، سبينازولا.

خط الوسط: باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي.

خط الهجوم: الشعراوي، إيموبيلي، كييزا.

تشكيل بولندا المتوقع أمام إيطاليا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كيدزيورا، جليك، بيدناريك، بيريشينسكي.

خط الوسط: جورالسكي، كريتشوفياك، يوزوياك.

خط الهجوم: شيمانسكي، جروشيتسكي، ليفاندوفسكي.