موعد والقناة الناقلة لمباراة فرنسا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب فرنسا نظيره البرتغالي في مباراة قوية مساء اليوم الأحد، في بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية.

ويحل حامل اللقب ضيفًا على بطل كأس العالم، بملعب "فرنسا"، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وتتصدر البرتغال المجموعة بست نقاط، ويتساوى معها في النقاط المنتخب الفرنسي، ثم تأتي السويد وكوراتيا في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال

تنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا والبرتغال

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.

معلق مباراة فرنسا والبرتغال

يعلق على المباراة، رؤوف خليف.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام البرتغال

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: بافارد، فاران، لينجليه، هيرنانديز.

خط الوسط: كانتي، بوجبا، توليسو.

خط الهجوم: جريزمان، مبابي، جيرو.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام فرنسا

حراسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، بيبي، جيريرو.

خط الوسط: دانيلو، كارفالو، فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، برناردو سيلفا..