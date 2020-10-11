وتُقام المباراة في ملعب ويمبلي، في إنجلترا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في المستوى الأول.
وتحتل بلجيكا صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، بينما تتواجد إنجلترا في المركز الثاني بـ 4 نقاط.
موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.
معلق مباراة إنجلترا وبلجيكا
يعلق عصام الشوالي على المباراة.
تشكيل إنجلترا المتوقع أمام بلجيكا
حراسة المرمى: بيكفورد.
خط الدفاع: جوميز، ماجواير، داير، أرنولد.
خط الوسط: ريس، هندرسون، تريبير.
خط الهجوم: سانشو، راشفورد، جريليش.
تشكيل بلجيكا المتوقع أمام إنجلترا
يفتقد المنتخب البلجيكي الثنائي إدين هازارد ودرايس ميرتينيز بداعِ الإصابة.
حراسة المرمى: مينيوليه.
خط الدفاع: ألدرفايريلد، دينايير، فيرتونخين، مونييه.
خط الوسط: دي بروين، فيتسل، كاستانيي.
خط الهجوم: دوكو، لوكاكو، تروسار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا والقناة الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.