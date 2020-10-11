أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار يوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

- طالب حمادة شادي منسق الرعاية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولى اللجنة الأوليمبية بإثبات مدى صحة رفض "الكاف" رسالة واردة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أو تقديم الاعتذار.

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة. أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

- أكدت تقارير صحفية برتغالية عن تغريم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نادى الزمالك، مبلغ مليون يورو، لصالح نادى ماريتيمو البرتغالى، لعدم سداده قيمة ضم اللاعب محمد إبراهيم، خلال موسم 2014.

يواجه النادي الأهلي منافسه بيراميدز في مباراة من العيار الثقيل اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري.