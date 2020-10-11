حمدي فتحي يهنئ أليو بادجي بعيد ميلاده

احتفل حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي عبر حسابه بإنستجرام بعيد ميلاد زميله في الفريق أليو بادجي.

ونشر حمدي فتحي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع اليو بادجي وعلق عليها "كل سنة وانت طيب".

ومن المقرر أن يلتقى النادي الأهلي مع فريق بيراميدز مساء اليوم في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مصير تسليم درع الدورى الممتاز فى مباراة النادى الأهلي أمام طلائع الجيش التى لم يتم تحديد موعد إقامتها حتى الآن فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر ذاته، إنه وفقًا للائحة المسابقات لن يمنح النادي الأهلي درع الدوري الممتاز إلا بناءً على لائحة المسابقات في اتحاد الكرة، التي تنص على إلزام الفريق الفائز باللقب في الموسم الماضي، بتسليم درع الدوري للجبلاية قبل انتهاء المسابقة بـ 15 يومًا.

وأضاف: "لن يتم تسليم درع الدوري الممتاز فى النسخة الحالية عقب انتهاء البطولة المحلية فى أحد فنادق القاهرة الكبرى على غرار ما جرى فى الموسم الماضى، مشددًا على أنه سيتم تسليم الأهلي درع البطولة في آخر مباراة أمام طلائع الجيش على ملعب الأهلي كما هو الحال بمعظم المسابقات.

شدّد على أن مسئولي الجبلاية يتمسكون بالانتظار لدى منح النادى الأهلي درع الدوري حتى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش وتسليم الدرع رقم 42 داخل الملعب وفقا للائحة المعمول بها داخل الجبلاية.

وأوضح أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سبق وأن أكد على أن درع الدوري المصري لموسم 2019 -2020، سيتم تسليمه لـ الأهلي في آخر مباراة بالدوري المصري أمام طلائع الجيش، لافتًا إلى أن ليفربول عندما توج بـ الدوري الانجليزي تسلم الكأس في آخر مباراة له في الدوري على الرغم من ضمانه للقب قبل النهاية بعدة جولات.