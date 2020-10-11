موتا يقترب من خلافة توماس توخيل في باريس سان جيرمان

استقر نادي باريس سان جيرمان على تولي تياجو موتا نجم الفريق السابق القيادة الفنية للعملاق الباريسى، خلفا لـ توماس توخيل.

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن توماس توخيل دخل في صدام مع ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، وبات رحيله، عن الفريق مسألة وقت.

وأضافت الصحيفة، أن تياجو موتا هو المرشح الأقرب لخلافة توماس توخيل في باريس سان جيرمان وليس ماسيليمانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس مثلما يتردد.

كان توماس توخيل قاد فريق باريس سان جيرمان للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ الفريق، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

يذكر أن الدوريات الأوروبية الكبرى " الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي" متوقفة حاليا، بسبب أسبوع الفيفا.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره نيم، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 12 نقطة.

وتقام مباريات الدوري الفرنسي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.