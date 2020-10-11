ليلة حسم لقب الدوري المغربي.. الرجاء يستضيف الجيش الملكي.. والوداد يصطدم بـ الفتح الرباطي

ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش الملكي في مباراة اليوم، التي ستقام في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.
أما الوداد سوف يدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا في حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.
الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.
ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة، والفتح الرباطي رابعا بـ 49 نقطة، والجيش الملكي خامس بـ 49 نقطة.
وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
يذكر أن الوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب ايضا.
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