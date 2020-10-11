ليلة حسم لقب الدوري المغربي.. الرجاء يستضيف الجيش الملكي.. والوداد يصطدم بـ الفتح الرباطي

تقام اليوم، الأحد، الجولة الاخيرة من مسابقة الدوري المغربي، حيث يستضيف الرجاء نظيره الجيش الملكي، بينما يحل الوداد ضيفا على نظيره الفتح الرباطي.

ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش الملكي في مباراة اليوم، التي ستقام في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.

أما الوداد سوف يدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا في حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.