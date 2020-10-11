بعد تهديده لـ راموس بسبب إصابة صلاح.. الوحش الإنجليزي إلى WWE

أعلن أديبايو أكينفينوا، لاعب فريق ويكومب واندررز المتواجد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أنه قريب من الانتقال لمنافسات "WWE" في لعبة المصارعة.
وقال أكينيفنوا، في تصريحات عبر شبكة "توك سبورت": "تلقيت العديد من العروض من أجل لعب المصارعة في الفترة القادمة، أنا سعيد ومتحمس للغاية لكنني لم أستطع قول أن هذا سيحدث بنسبة كم بالمائة".
وأضاف: "لدي طموحات كبيرة في لعبة المصارعة، أريد الفوز ببطولة الراول رامب، والتي تجمع بين أفضل المصارعين في بطولة مجمعة، أعلم أن الموضوع صعب لكنني متحمس جدًا".
ويشتهر صاحب الـ 38 عاما بضخامة الجسد وامتلاكه بنية جسمانية رائعة، حيث سبق له اللعب في صفوف فريق سوانزي سيتي وميلول ويلعب في فريق ويكومب واندرز منذ عام 2016.
ويعد أكنيفينوا من عشاق فريق ليفربول، حيث اشتهر بمقطع فيديو عام 2018، هدد خلاله الإسباني سيرخيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، بعد تسببه في إصابة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال ذلك العام.
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