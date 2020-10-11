شوبير: الأهلي حسم صفقتين رسميا فى الصيف ولاعب مفاجأة فى يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات الصفقات التى يسعى النادى الأهلى لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "الأهلي حسم صفقة أحمد رمضان بيكهام من صفوف وادى دجلة، كما حسم التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي".

وأضاف "هناك صفقة قوية يخطط الأهلي لحسمها في مركز الجناح، ولكنه سيضم اللاعب في انتقالات يناير وليس في الصيف، وهذا اللاعب يلعب في فريق أفريقي ولكنه ليس أفريقي أو عربي".

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.

وبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

وشارك الشناوي في تدريبات حراس المرمى اليوم، حيث تأتي عودته للمشاركة بشكل تدريجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.