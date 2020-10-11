تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في موقعة حسم مركز الوصافة

يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه بيراميدز اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري.
ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: على لطفى
الدفاع: محمد هانى - ياسر إبراهيم - حمدى فتحى - أحمد فتحى
الوسط: ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - قفشة - كهربا
الهجوم: بادجى
يدخل الأهلي المباراة وهو متصدر ترتيب المسابقة ومتوجًا بطلًا لها برصيد 85 نقطة، بفارق 20 نقطة عن الزمالك قبل خصم ثلاث نقاط من رصيده بقرار من اتحاد الكرة المصري.
أما بيراميدز فيتواجد في المرتبة الثالثة بالدوري المصري برصيد 63 نقطة، ويطمح للتقدم إلى وصافة الترتيب في المسابقة التي شارفت على النهاية.
الزمالك ينتظر نتيجة مباراة الأهلي مع بيراميدز ويضع يده على قلبه، قبل مواجهته ضد حرس الحدود غدًا، الإثنين، لمعرفة مصيره في الترتيب قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة.
فوز الأهلي على بيراميدز سيمنح الزمالك فرصة أكبر للتواجد في المركز الثاني بالدوري قبل مواجهته مع الحدود، حتى بعد خصم النقاط بمجرد انتهاء البطولة.
ولكن يوجد سيناريو مختلف وهو نهاية مباراة اليوم بالتعادل، فستجعل المنافسة بين بيراميدز والزمالك مؤجلة حتى الجولة الأخيرة، نظرًا لفارق النقاط الضئيل بينهما.
انتصار بيراميدز على الأهلي في اللقاء سيضعه وصيفًا للمسابقة بنسبة تفوق حظوظ الزمالك بكثير في الوصول لهذا المركز، مع ملاحظة مواجهته للمقاولون العرب في الجولة الختامية.
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