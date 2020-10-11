تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في موقعة حسم مركز الوصافة

أما بيراميدز فيتواجد في المرتبة الثالثة بالدوري المصري برصيد 63 نقطة، ويطمح للتقدم إلى وصافة الترتيب في المسابقة التي شارفت على النهاية.

الزمالك ينتظر نتيجة مباراة الأهلي مع بيراميدز ويضع يده على قلبه، قبل مواجهته ضد حرس الحدود غدًا، الإثنين، لمعرفة مصيره في الترتيب قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة.

فوز الأهلي على بيراميدز سيمنح الزمالك فرصة أكبر للتواجد في المركز الثاني بالدوري قبل مواجهته مع الحدود، حتى بعد خصم النقاط بمجرد انتهاء البطولة.

ولكن يوجد سيناريو مختلف وهو نهاية مباراة اليوم بالتعادل، فستجعل المنافسة بين بيراميدز والزمالك مؤجلة حتى الجولة الأخيرة، نظرًا لفارق النقاط الضئيل بينهما.

انتصار بيراميدز على الأهلي في اللقاء سيضعه وصيفًا للمسابقة بنسبة تفوق حظوظ الزمالك بكثير في الوصول لهذا المركز، مع ملاحظة مواجهته للمقاولون العرب في الجولة الختامية.