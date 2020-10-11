منافس الأهلي.. الوداد يفقد 7 لاعبين أمام الفتح الرباطي في جولة حسم الدوري المغربي

يعاني فريق الوداد المغربي من غيابات عديدة أمام الفتح الرباطي، اليوم، الاحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المغربي.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن الوداد سيفقد 7 لاعبين أمام الفتح الرباطي وهم الإيفواري إبراهيما كومارا وأيوب العملود وسفيان كركاش بداعي الإصابة، وهيثم البهجة ومحمد السيداني لأسباب فنية، وكازادي بسبب تواجده مع منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى أشرف داري الذي تم إسقاط اسمه من لائحة الفريق خلال الدور الثاني من الموسم الكروي.

ويحل الوداد ضيفا على نظيره الفتح الرباطي، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، حيث يدخل المباراة " تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا في حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.

ويلتقي الرجاء مع الجيش الملكي في نفس التوقيت، حيث يكفيه الفوز لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة، والفتح الرباطي رابعا بـ 49 نقطة، والجيش الملكي خامس بـ 49 نقطة.

الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.