قبل لقاء حسم الوصافة.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

يلتقي فريق النادي الأهلي نظيره بيراميدز،في الثامنة مساء اليوم، الأحد، في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 85 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن نادي الزمالك الذي سيتم خصم 3 نقاط منه بسبب عدم حضوره للقاء الأحمر بعد إنتهاء المسابقة.

وتحظى مباراة الليلة بأهمية كبرى لعدة اعتبارات في مقدمتها قوة وحساسية مواجهة الفريقين فالأهلي هو بطل الدوري وحامل اللقب أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى في الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بعدما دعم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة.

وتمثل المباراة أهمية خاصة لبيراميدز الذي يرغب في الفوز من أجل حسم صراع المركز الثاني بنسبة كبيرة الذى يتنافس فيه مع الزمالك حتى يتمكن من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين :

- المواجهات : ٩ مباريات

- فوز الأهلي : ٤ مباريات

- فوز بيراميدز : ٤ مباريات

- التعادل : مباراة واحدة

- أكبر نتيجة : فوز الأهلي بنتيجة ٥/٠