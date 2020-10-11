عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مع لجنة التخطيط لكرة القدم في فرع القلعة الحمراء بالشيخ زايد، وشهدت الجلسة عرض ملف الصفقات الجديدة علي المدير الفني بجانب موقف المعارين.
وطلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، فرصة أكثر لدراسة مجموعة المعارين ومتابعة مبارياتهم بمسابقة الدوري لتقييمهم.
وحسب مصدر بالنادي، فإن الأهلي قد انتهى من ضم أربع صفقات هي بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي المغربي، وطاهر محمد طاهر، من المقاولون، وأحمد رمضان بيكهام، من وادي دجلة، وأحمد عبد القادر، من براج التشيكي، وبات على بعد خطوات من ضم محمد كريم فؤاد، الظهير الأيمن لفريق النجوم والمعار لإنبي، وسيرينو، صانع ألعاب فريق صن داونز، ويحاول بتركيز شديد ضم أحمد سامي، مدافع مصر المقاصة.
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي نظيره بيراميدز في الجولة الــ33 من منافسات مسابقة الدوري.
وأعلن بيتسو موسيماني، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، وضمت علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يقترب من حسم 3 صفقات جديدة بعد اجتماع «الشيخ زايد» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.