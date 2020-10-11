صراع الأهلي وبيراميدز مستمر .. جلسة فى المقاصة لحسم مصير محمد إبراهيم

استقر مسسئولو نادى مصر للمقاصة على عقد جلسة حاسمة مع محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصير وجهته المقبلة بعد العروض التى تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة، والتى يأتى على رأسها الأهلى وبيراميدز وأيضا عرض من الدوري السعودى.
ومن المقرر أن تجمع الجلسة كلا من محمد عبدالسلام رئيس النادي ووليد هويدى مدير الكرة واللاعب محمد إبراهيم لوضع النقاط فوق الحروف وحسم ملف رحيله عن الفريق الفيومي بشكل نهائى .
ويضع مسئولو المقاصة رغبة اللاعب فى الاعتبار الأول بشان حسم وجهته المقبلة ، ولكن رحيله أيضا سيكون مشروط بتحقيق أفضل عائد مادى ممكن للمقاصة .
واستقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى ناد.
ويرفض أن مسئولي المقاصة فكرة رحيل محمد إبراهيم مقابل الحصول على مبلغ مالى قليل مع إمكانية ضم لاعبين على سبيل الإعارة من النادى الذى سينتقل إليه فى ظل الرغبة لتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله .
وتلقى المقاصة فى الساعات القليلة الماضية عرضا من قبل الأهلى لضم محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي بعدما نجح اللاعب فى خطف كل الأنظار إليه بسبب المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه فى الدوري، كما يرغب نادي بيراميدز في ضم اللاعب.
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