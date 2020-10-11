بعد أخطاء أدريان الكارثية.. ليفربول يقترب من ضم حارس ستوك سيتي

اقترب نادي ليفربول من التعاقد مع جاك بوتلاند حارس مرمى فريق ستوك سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع حارس مرمى ليكون بديلا لـ أليسون، بعد المستوى الكارثي للحارس أدريان أمام أستون فيلا في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، والتي انتهت بخسارة الريدز بنتيجة 7 - 2.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن ليفربول اقترب من ضم بوتلاند، قبل أيام إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وتسمح رابطة الدوري الإنجليزي للأندية بضم لاعبين محليين، حتى يوم 16 أكتوبر الحالي، بينما كان الإثنين الماضي آخر موعد لضم لاعبين من دوريات أخرى.

ويعاني البرازيلي أليسون بيكر الحارس الأساسي لفريق ليفربول إصابة في ربلة الساق اليمنى.

يذكر أن الدوريات الأوروبية الكبري " الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني - الفرنسي" متوقفة حاليا بسبب أسبوع الفيفا.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره إيفرتون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.

كانت الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي بداية من شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.